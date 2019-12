Uomini e Donne, Teresa Langella: “Notizie che ti stravolgono”, cosa è successo

Teresa Langella: “Notizie che ti stravolgono”, cosa ha appena saputo la ex tronista di Uomini e Donne? Scopriamolo insieme

Teresa Langella vive una splendida storia d’amore con Andrea Dal Corso. Non sono usciti insieme dal percorso di Uomini e Donne e, probabilmente, tutti sanno come sono andate le cose illo tempore. Poi, però, si sono ritrovati. L’amore fa giri immensi, è risaputo, ma poi ritorna. Teresa ed Andrea stanno insieme già da un bel po’. Non c’è ombra di crisi tra loro, nonostante quello di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa. Sembrano sempre molto affiatati e la loro relazione sembra procedere a gonfie vele. Oggi, tra uno switch e l’altro nelle storie Instagram, ci siamo imbattuti in quella di Teresa Langella che ha scritto un post ‘particolare’. Ha subito catturato la nostra attenzione, dobbiamo ammetterlo.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso: “Notizie che ti stravolgono”

Cosa vuole dirci, Teresa, con quelle parole? Come vediamo, è stata un po’ sibillina. La curiosità cresce molto con una dichiarazione del genere e, in effetti, possiamo pensare a tantissime cose. “Ci sono notizie che stravolgono i piani, che desideri fortemente ma quando arrivano ti sorprendono tanto da lasciarti senza parole. Avete mai ricevuto una notizia che vi ha cambiato e stravolto?”: questo il suo messaggio. Poi, Teresa dà la possibilità ai follower di domandarle qualcosa e possiamo soltanto immaginare con quanta curiosità le abbiano scritto.

Tra l’altro, la ex tronista di Uomini e Donne ha un sorriso molto ‘malandrino’ che riesce a mascherare a fatica. Insomma, cosa sarà successo? Cosa, di tanto importante, da stravolgerle la vita? Chissà, magari nelle prossime storie ci aggiornerà e ci dirà qualcos’altro. Per ora, tuttavia, restiamo con le antenne alzate e cercheremo di riportarvi in tempo reale qualsiasi altra novità sul ‘caso’.