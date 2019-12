Wanda Nara senza reggiseno a Tiki Taka: l’abito è super scollato e…

Wanda Nara senza reggiseno per l’ultima puntata di Tiki Taka: l’abito è super scollato e… la foto su Instagram fa impazzire i fan

Wanda Nara ieri sera ha presentato l’ultima puntata di questo 2019 di ‘Tiki Taka’ con un outfit davvero incredibile! Ormai il Natale è arrivato e ovviamente i capi d’abbigliamento in tema si sprecano. Ieri sera la moglie di Mauro Icardi ha deciso di sfoggiare un bellissimo abito rosso fuoco in tema Natalizio, con una scollatura davvero da capogiro. Inutile dirvi la reazione dei follower e dei telespettatori, che sono rimasti incantati. Ma andiamo a scoprire insieme l’abito incriminato…

Wanda Nara, per la conduzione dell’ultima puntata di ‘Tiki Taka’ della stagione, non si è lasciata sfuggire l’occasione per indossare un magnifico abito rosso fuoco, che ha fatto impazzire tutti. L’intero look della conduttrice è riuscito davvero bene, catturando l’attenzione degli utenti su instagram, che le hanno dedicato tantissimi like. L’abito a maniche lunghe, aveva un motivo glitterato, che lo ha reso davvero sfavillante, oltretutto sul davanti la gonna è a incrocio, mettendo in mostra le gambe della showgirl. il punto di forza dell’abito è certamente la scollatura profondissima, che mette in mostra il seno della conduttrice che non indossa il reggiseno. La scollatura vertiginosa e la mancanza di biancheria, hanno ovviamente contribuito a rendere l’outfit davvero sensuale e concentrare l’attenzione dei telespettatori e dei fan proprio lì, sulla scollatura. Sotto l’abito la donna ha scelto di indossare un paio di calze nere velate, con stivali alti e tacco a spillo. Il tutto completato con un makeup dai toni neutri e un semi raccolto dietro la nuca.