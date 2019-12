Al Bano racconta una verità agghiacciante su sua figlia Ylenia: “Per raccontarlo ho dovuto bere fino a stordirmi”, le parole che gelano tutti

Lascia tutti senza parole la verità di Al Bano: il cantante pugliese ha rivelato come ha scoperto che sua figlia Ylenia sia morta. Un racconto agghiacciante. Stando a quanto riporta il quotidiano Libero, Al Bano avrebbe scritto nella sua autobiografia di aver scoperto che sua figlia è morta e di aver perso, quindi, la speranza di rincontrarla. Per anni si è parlato di ‘ritrovamenti’, di speranza, ma la verità è sempre stata custodita solo dal cantante e, stando a quanto racconta, non è stato affatto facile farci i conti.

Al Bano, la verità shock sulla scomparsa di sua figlia Ylenia: “Ho bevuto fino a stordirmi”

«Ho nutrito per anni la speranza, ma oggi so che se n’è andata tra le acque di quel fiume». Questo il racconto che spunta fuori dopo ben 25 anni. Sì, è passato tutto questo tempo dalla sua scomparsa. Del corpo della ragazza non è mai stata trovata alcuna traccia. Questo il motivo per cui, per anni ed anni, nessuno si è mai capacitato della sua morte. Si pensava ad una fuga, un allontanamento volontario. E si sperava che un giorno sarebbe tornata tra le braccia di mamma e papà. Ma la verità, raccontata da Al Bano, è un’altra. Ed è agghiacciante. «Prima di aggiungere alla mia autobiografia la parte sulla scomparsa di mia figlia, ho bevuto fino a stordirmi, poi ho chiamato il giornalista che ha collaborato alla stesura e ho dettato senza neppure rileggerlo», spiega Al Bano. Il fiume di cui parla, secondo le fonti, sarebbe il Mississippi e la ragazza vi si sarebbe tuffata per togliersi la vita mentre era sotto effetto di droghe. Un racconto struggente, quello del cantante pugliese, che ultimamente ha vissuto anche il dolore per la perdita di sua madre.