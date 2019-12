In queste ultime Instagram Stories, Alessia Marcuzzi si è immortalata con indosso una gonna davvero molto corta: quel dettaglio non passa inosservato.

Siamo alla vigilia di Natale. E, com’è giusto che sia, anche Alessia Marcuzzi si è presa una pausa dal lavoro. Per dedicarsi, ovviamente, alla sua famiglia. E ad un po’ di relax. È proprio per questo motivo che, stando a quanto trapelato da alcune sue recenti Instagram Stories, la giovane romana ha deciso di lasciare l’Italia. E, soprattutto, le temperature rigide di questi ultimi giorni. Per recarsi in un post decisamente più caldo. Parliamo, infatti, di Dubai. Come accaduto già in precedenza, anche per quest’anno, la conduttrice romana ha deciso di trascorrere le feste natalizie ‘fuori casa’. Lo si evince, come dicevamo precedentemente, da queste ultime Instagram Stories. Ecco. Proprio in una di esse, la Marcuzzi si è immortalata con una gonna davvero super corta. Ed è proprio per questo motivo che un ‘particolare’ dettaglio non può assolutamente passare inosservato. Ecco di che cosa parliamo.

Alessia Marcuzzi, gonna super corta: quel dettaglio cattura l’immediata attenzione

Che Alessia Marcuzzi vanti di una bellezza davvero spropositata, lo sappiamo in abbondanza. Proprio sul suo canale Instagram, la conduttrice è solita condividere delle foto davvero strabilianti. Che, com’è giusto che sia, catturano l’immediata attenzione da parte dei suoi followers. Ultimamente, l’abbiamo ammirata senza pantaloni o con un incantevole body. In quest’ultima foto su Instagram, invece, Alessia si lascia immortalare con indosso una fantastica gonna corta nera. Diamoci un’occhiata più da vicino:

È proprio questa fantastica foto che, pochissime ore fa, Alessia Marcuzzi ha condiviso sul suo canale Instagram. Da come si può chiaramente vedere, la gonna è corta. È proprio per questo motivo che il dettaglio delle sue gambe non può assolutamente passare inosservato:

In effetti, data la bellezza delle gambe, esse non potevano affatto passare inosservate.