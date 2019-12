Alfonso Signorini, il retroscena inaspettato su Giulia De Lellis, ex concorrente del Grande Fratello Vip: ecco cosa le aveva proposto.

Manca davvero poco all’inizio della nuova, scoppiettante, edizione del Grande Fratello Vip. Le porte della casa più spiata di Italia stanno per riaprirsi, per far entrare tantissimi personaggi famosi pronti a mettersi in gioco. E, come ha assicurato il conduttore Alfonso Signorini, questa volta si tratterà di veri ‘vip’, molto conosciuti. Tra i nomi più attesi, c’è senza dubbio quello di Pago, che ha conquistato il pubblico durante la sua esperienza a Temptation Island Vip. Ma di personaggi interessanti ce ne sono davvero tanti: a cominciare dalla coppia di opinionisti, formata da Pupo e Wanda Nara. E, proprio a proposito degli opinionisti, Alfonso Signorini ha rivelato un particolare inedito, in un video postato sulla pagina ufficiale del reality. Sapete a chi è stato proposto di far parte del cast del GF Vip? Proprio a lei, Giulia De Lellis. Ecco come è andata.

Alfonso Signorini, il retroscena inaspettato su Giulia De Lellis: ” La volevo al GF Vip ma…”

Giulia De Lellis opinionista al Grande Fratello Vip? Alfonso Signorini ci aveva pensato. Lo ha rivelato in un video apparso sulla pagina ufficiale del programma, in cui venivano mostrate alcune immagini di Giulia nella Casa. La famosa influencer, infatti, ha partecipato al GF Vip come concorrente nel 2017. Per Signorini sarebbe stato molto interessante averla nelle vesti di opinionista, ma, a quanto pare, la proposta non è stata accettata. Ecco cosa ha raccontato il direttore di Chi:

“Mi sarebbe piaciuto ritrovarla nelle vesti di opinionista ma le cose sono andate diversamente”, queste le parole con cui Alfonso Signorini rivela di aver pensato a Giulia per il ruolo di opinionista nel famoso reality di Canale 5. Un ruolo che Pupo e Wanda Nara sono prontissimi a ricoprire: la coppia ha già dato vita a siparietti davvero esilaranti durante l’ultima puntata di Verissimo. I fan del Gf ne sono certi: ne vedremo delle belle! Appuntamento all’ 8 gennaio!