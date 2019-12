Anna Tatangelo ha pubblicato tra le stories di Instagram una foto da bambina: un dettaglio fa sorridere lei e i suoi seguaci

24 dicembre, vigilia di Natale, sinonimo di felicità ma anche malinconia e ricordi. Un anno sta per terminare ed è giusto fare un bilancio di quanto vissuto in trecentosessantacinque giorni. Il Natale porta ricordi di un passato recente, ma anche di un passato abbastanza remoto. Per i più grandi, infatti, il Natale da bambini sarà sempre un dolce e splendido ricordo. E così si riapre l’album di famiglia, alla ricerca di vecchie foto e momenti indimenticabili.

Anna Tatangelo, la foto da bambina

L’album dei ricordi è stato aperto questa mattina da Anna Tatangelo, cantante originaria di Sora e compagna di Gigi D’Alessio. La Tata, come ama farsi chiamare, è solita raccontare le sue giornate (e anche i suoi ricordi) sui social network, in particolare su Instagram. Proprio tra le stories del popolare social network, la cantante ha pubblicato questa mattina una foto da bambina. La piccola Tatangelo è stata fotografata, probabilmente da uno dei genitori, accanto all’albero di Natale insieme ai parenti. Un piccolo dettaglio, però, fa sorridere la compagna di D’Alessio e i suoi fan. Nella foto probabilmente la cantante aveva tra i quattro e i sei o sette anni e stava cambiando i denti da latte. La piccola Anna, infatti, è sdentata, come scrive lei stessa sui social. Un ricordo che in questo caso ha rubato un sorriso alla cantante e ai suoi seguaci.

La Tatangelo ovviamente trascorrerà le festività natalizie insieme alla sua famiglia, tra i quali ci sarà sicuramente anche Gigi D’Alessio. I due fanno coppia ormai da quasi tredici anni ed hanno avuto un figlio, Andrea, nato il 31 marzo 2010. Dopo una crisi passeggera nel 2017, la coppia è tornata più forte e affiatata di prima.