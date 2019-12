Aurora Ramazzotti, duro e inaspettato sfogo su Instagram: “Provo grande disprezzo per loro”, ecco cosa ha fatto arrabbiare la conduttrice.

Aurora Ramazzotti è una delle giovani conduttrici più apprezzate e seguite. Tra tv e radio, sta piano piano costruendo la sua carriera, e nonostante i tanti pregiudizi nei confronti di chi, come lei, è figlia d’arte, negli ultimi anni ha saputo conquistare il cuore del pubblico. Oltre che essere una bellissima ragazza, Aurora è anche molto simpatica, e ha la verve e la positività di mamma Michelle Hunziker. Sempre molto attiva sui social, condivide con i fan un po’ tutto quello che le succede, dalle ‘disavventure’ che a volte le capitano, alle cose più belle, come quando ha raccontato la sorpresa organizzata per lei dal fidanzato per il suo compleanno. Poco fa, invece, la Ramazzotti ha utilizzato il suo profilo Instagram per sfogarsi e parlare di un ‘problema’ che sta affrontando a casa sua.

Aurora Ramazzotti, lo sfogo pesante su Instagram: “Provo disprezzo per loro”, cos’è successo

Aurora Ramazzotti ha pubblicato poco fa delle storie Instagram mentre passeggiava per strada a Milano, raccontando di un ‘problema’ che sta affrontando da quando vive nella sua casa. La conduttrice ha spiegato che vicino casa sua ci sono tanti supermercati, il che è un bene, perché le permette di avere a portata di mano tutto quello che le serve, in qualsiasi momento. Il lato negativo di questa cosa, però, è che i supermercati sono un punto di ritrovo per molti giovani di Milano, racconta Aurora, che si riuniscono sotto casa sua con delle casse giganti e ascoltano musica a tutto volume. “Il mio problema è che non ho il coraggio di cacciarli, così a volte mi affaccio e li fisso dalla finestra”, ha spiegato la Ramazzotti.

“L’altro giorno mi hanno vista e mi hanno urlato contro. Provo disprezzo per loro, vorrei che andassero altrove e non sotto casa mia”. Lo sfogo della conduttrice è duro, ma il suo racconto è anche abbastanza ironico e come sempre condito con simpatiche battute, per cui il strappa un sorriso a tutti quelli che la ascoltano.