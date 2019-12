Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ecco dove e con chi trascorreranno il Natale: si tratta di un posto ‘speciale’ per il ballerino.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una coppia bellissima e da quando sono tornati insieme, cercano di stare sempre uniti e passare più tempo possibile in famiglia. Sempre molto attivi sui social, i due pubblicano spesso e volentieri momenti ‘di coppia’, facendo letteralmente impazzire i loro tantissimi fan, felici di vederli così affiatati e sempre complici. Entrambi innamorati persi del piccolo Santiago, fanno di tutto per renderlo felice e farlo sorridere, come è successo ieri, quando Stefano si è ‘coalizzato’ con suo figlio per fare uno ‘scherzetto’ a mamma Belen. Insomma, la loro famiglia ritrovata è davvero felice e in questi giorni di Natale lo sarà ancora di più. Ma dove trascorreranno queste feste Belen, Stefano e Santiago? Scopriamolo insieme!

Stefano De Martino e Belen, scopriamo insieme dove trascorreranno il Natale

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sempre molto attivi sui social e condividono con i fan tutto quello che fanno, dal lavoro ai momenti di relax. Nella giornata di ieri hanno pubblicato nelle storie Instagram tutti i loro spostamenti, svelando così dove trascorreranno i giorni di Natale. La famiglia De Martino ha preso un aereo insieme alla sorella di Stefano, Adelaide, e all’ex gieffina Patrizia Griffini, grande amica della coppia. Ma dove erano diretti? In un posto molto ‘speciale’, soprattutto per il ballerino. Stiamo parlando della sua città, Napoli, dove evidentemente trascorreranno il Natale.

Belen e Stefano sono andati in albergo e hanno mangiato in un ristorante di lusso, trascorrendo una bella serata insieme, ed è facile immaginare che nei prossimi giorni saranno con la famiglia De Martino a Torre Annunziata. Quale modo migliore di trascorrere il Natale se non nella propria città d’origine con le persone più care?

