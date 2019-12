Bianca Atzei incinta del primo figlio? Solo adesso spunta fuori la verità

La bella cantante Bianca Atzei è incinta del suo primo figlio? Pochissime ore fa, si è diffusa questa clamorosa indiscrezione, ma ecco tutta la verità.

Dopo la delusione per la fine della storia d’amore con Max Biaggi, Bianca Atzei ha ufficialmente ritrovato l’amore. La storia d’amore con Stefano Corti è stata ufficializzata quest’estate. Eppure, nonostante facciano coppia fissa da pochissimi mesi, i due giovani ragazzi sono davvero molto affiatati. Non a caso, la cantante sarda è solita condividere dediche su Instagram che spiegano alla grande il profondo legame che li lega. Cosa manca, quindi, a suggellare quest’idillio d’amore? Semplice: un bebè. Ecco. È proprio questa la clamorosa indiscrezione lanciata qualche giorno fa dal settimanale Diva e Donne. Bianca è davvero incinta del suo primo figlio? A rivelare tutta la verità sono delle persone molto vicine alla coppia. Che, contattate da FanPage, hanno spiegato tutto nei minimi dettagli.

Bianca Atzei è incinta? Ecco tutta la verità

L’indiscrezione della prima gravidanza di Bianca Atzei è stata lanciata dal settimanale Diva e Donna. Stando a quanto trapelato dalle pagine del giornale, sembrava che la giovane cantante e il suo fidanzato Stefano Corti stessero in attesa del loro primo figlio. Il loro, ammettiamolo, è un amore più unico che raro. Quindi, la notizia di una presunta gravidanza è stata accolto in modo super positivo. Soprattutto, da parte dei sostenitori della giovane. Che, finalmente, rivedono la loro beniamina felice. Tuttavia, l’indiscrezione è reale? Bianca è realmente incinta? Come dicevamo precedentemente, soltanto adesso è spuntata fuori la verità. Alcune persone molto vicine alla cantante, contattate da FanPage, hanno spiegato come stanno realmente le cose. Ecco, sapete cosa siamo venuti a sapere? Da quanto trapelato dal sito web, infatti, sembrerebbe che la bella Atzei non sia affatto incinta. Ebbene si. Purtroppo, la notizia non è affatto veritiera.