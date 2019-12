Il 10 gennaio partirà il nuovo format di Rai Uno, Il cantante mascherato: ecco come funziona e chi saranno i giudici del nuovo programma condotto da Milly Carlucci.

Il 10 gennaio 2020 torna in tv Milly Carlucci con un nuovo format su Rai Uno: si chiamerà Il Cantante Mascherato il nuovo programma che arriva in tv con la prima edizione, in forma sperimentale. Per un mese, ogni venerdì andrà in onda su Rai Uno in prima serata. Preso spunto dalla versione americana, The Masked Singer, ha un enorme successo negli USA e Milly Carlucci ha deciso di portarlo in Italia. Scopriamo come funziona e chi saranno i giudici.

I giudici saranno la cantante Patty Pravo, l’attrice Ilenia Pastorelli, lo stylist Guillermo Mariotto ed il conduttore Flavio Insinna: questi daranno voti ai concorrenti ad ogni esibizione. I partecipanti al gioco si sfideranno in scontri diretti che garantiranno l’accesso alla fase successiva: i meno votati andranno al ballottaggio. Chi verrà eliminato sarà smascherato: quale famoso fallirà nel gioco? Sui concorrenti sappiamo solo che ci saranno otto personaggi per otto costumi: unicorno, mastino napoletano, leone, coniglio, mostro, pavone, angelo e barboncino saranno i fantastici costumi che indosseranno i ‘famosi’ concorrenti.

Il gioco sembra davvero divertente: il pubblico della Rai attende di vedere in tv il nuovo show condotto da Milly Carlucci, la padrona di casa dal 2005 del programma Ballando con le Stelle.