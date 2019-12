Caterina Balivo, la lite con Elena Santarelli: “Io non lo faccio”, episodio che lascia tutti di stucco. Scopriamo insieme come sono andate le cose

Caterina Balivo ha raccontato un episodio molto ‘particolare’ a Vieni da me, quando c’erano Ficarra e Picone come ospiti nella sua trasmissione. Il duo comico ha presentato l’uscita del proprio film ‘Il Primo Natale’, che presto sarà in tutte le sale cinematografiche. Mentre si preparavano ad un siparietto in cui i due dovevano essere ‘selezionati’ (si fa per dire) per fare le Veline, ecco che si avvicinano al centro del set e Caterina Balivo (sempre molto affascinante) si lascia andare ad una confessione sul suo passato professionale.

Caterina Balivo: la lite con Elena Santarelli

“Una volta ho fatto anch’io un provino (per fare la Velina): queste le parole con cui la Balivo comincia a raccontare cosa è successo appena qualche tempo fa. Poi ha subito aggiunto: “Però non mi hanno presa, ovviamente”. Fin qui, tutto nella norma. Dopo, tuttavia, la Balivo comincia a spiegare cosa è successo con Elena Santarelli, nota showgirl. “Eravamo io ed Elena Santarelli e mi ricordo che ci litigai e le dissi: ‘Tu sei troppo alta io non voglio fare il provino con te se no non mi prendono!’. Alla fine non hanno preso né me né lei, l’abbiamo risolta così”.

Si parla di un episodio che si è consumato diversi anni fa. Precisamente, risale al 2002. Entrambe erano ai provini per “Veline”. Caterina Balivo, all’epoca, era appena all’inizio della sua carriera televisiva ed ogni tanto la vedevamo in televisione come valletta accanto a Fabrizio Frizzi per “Scommettiamo che…?” e poi come inviata per “I raccomandati” di Carlo Conti e “Miss Italia”. Al contempo, Elena Santarelli faceva la valletta a “L’eredità”, programma condotto da Amadeus. Quella edizione di Veline decise di tenere fuori le due ‘litiganti’ e fu vinta da Elena Barolo e Giorgia Palmas.