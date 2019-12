Clarissa Marchese: la foto in intimo col pancione per Natale

Gli auguri di Natale sexy di Clarissa Marchese in intimo col pancione.

Solo cuori. Una montagna di cuori per Clarissa Marchese la sua foto su Instagram per Natale che mette in mostra il pancione, ma che non rinuncia ad una sensualità pazzesca. L’ex Miss Italia 2014 e ex Tronista di Uomini e Donne è al settimo mese di gravidanza e sul suo account Instagram ha postato una foto di adv del brand Intimissimi che la ritrae in intimo, con il pigiama rosso e il reggiseno di pizzo, con un gigantesco orso di pelouche davanti. Una foto tenera? Sì certo, ma anche molto sensuale.

L’amore tra Clarissa e Federico

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono una coppia stabile. I due si sono conosciuti proprio nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Un’unione stabile, non nata solo per scherzo o per fare le copertine. Come Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, oggi Clarissa e Federico sono in attesa della nascita del loro figlio e raccontano sui social ogni momento della gravidanza. Dopo il matrimonio il 30 maggio 2019 a Capua, ora il lieto evento che tutti aspettano è proprio la nascita del piccolo! I fan di Clarissa Marchese più volte avevano chiesto all’ex Miss di mostrarsi in tutta la sua bellezza e ora che lo ha fatto sono rimasti tutti senza parole. Ogni scatto dimostra un’eleganza e una bellezza sensuale incredibile e forse è questo proprio il più bel regalo di Natale che la Marchese poteva fare ai suoi fan per queste feste. La coppia oggi vive a Miami a quanto pare dalle foto e si dicono felicissimi. Negli scatti Clarissa oltre a mostrare la sua bellezza è anche pronta ad elargire consigli di bellezza alle sue fan e a tutte coloro che in queste giornata di festa sono magari incinta e vogliono esaltare il loro naturale splendore.