Sapevate che il caffè migliora la vita sessuale degli uomini? Oltre il caffè (che risulta essere un tocca sana) , ecco alcuni consigli alimentari degli esperti per contrastare la disfunzione erettile.

Gli esperti della Società italiana di andrologia, in occasione del congresso SIA, hanno fatto sapere che il caffè aiuta a contrastare la disfunzione erettile. Il responsabile del, nominato così da loro, ‘effetto viagra naturale’, è la caffeina che agisce da inibitore aspecifico della fosfodiesterasi: in questo modo favorisce l’afflusso del sangue nei corpi cavernosi del pene, inducendo così l’erezione. Stessa cosa accade con il viagra. Il caffè non è l’unico tocca sana: ecco però alcuni consigli alimentari.

Disfunzione erettile, come migliorare la vita sessuale degli uomini: i consigli alimentari degli esperti

Tre tazzine al giorno aiutano la vita sessuale degli uomini: secondo il presidente SIA e professore all’Università Federico II di Napoli, Alessandro Palmieri, la caffeina riduce la disfunzione erettile. La caffeina non è l’unica sostanza che fa bene alla salute sessuale: gli esperti fanno sapere che la dieta mediterranea è perfetta per gli uomini perchè aumenta dal 72% al 95% la quota di spermatozoi sani e di elevata qualità.

Ci sono molti alimenti consigliati dai ricercatori come quelli ricchi di antiossidanti, beta carotene, licopene e vitamine A e C: questi combattono i radicali liberi che potrebbero danneggiare il DNA degli spermatozoi. Esempi di cibi che fanno bene alla vita sessuale degli uomini sono: pomodori, agrumi, carote, ortaggi, uova, fagioli, latticini scremati, frutta secca e pesce. Cibo e caffè sono ovviamente da affiancare ad una regolare attività fisica che migliora la qualità dello sperma e dell’erezione. Insomma, niente più viagra: dopo alcuni studi si è arrivati alla conclusione che per contrastare la disfunzione erettile ci sono questi consigli legati all’alimentazione!