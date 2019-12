Poco prima di Natale, Diletta Leotta ha ricevuto un bellissimo gesto d’amore da parte del fidanzato Daniele “King” Toretto: ecco cosa ha fatto il pugile

Diletta Leotta e Daniele “King Toretto” Scardina ormai non si nascondono più. I due sono fidanzati da qualche mese e pare si siano conosciuti sul ring. Toretto, infatti, è un pugile e durante un incontro trasmesso da Dazn, emittente per la quale lavora la giornalista e conduttrice, sarebbe rimasto fulminato dalla bellezza della Leotta. Un lungo corteggiamento finito con la prima cena e il primo bacio. La Leotta, grazie al suo nuovo fidanzato, ha messo alle spalle la storia d’amore con Matteo Mammì, ex dirigente di Sky. La conduttrice di Dazn adesso è felice e poco prima di Natale ha ricevuto un bellissimo gesto d’amore da parte di King Toretto.

Diletta Leotta, gesto d’amore del fidanzato Toretto

La storia d’amore tra la Leotta e Daniele Scardina procede a gonfie vele. I due, dopo aver trascorso le vacanze estive insieme, festeggeranno il primo Natale da fidanzati. La Leotta infatti, come testimoniato dal settimanale Chi, ha ricevuto un bellissimo gesto d’amore da parte del suo partner. Il pugile, che ormai vive stabilmente a Miami, è tornato a Milano per trascorrere le festività natalizie insieme alla sua fidanzata. Un gesto bellissimo ripreso dal settimanale di Alfonso Signorini e immortalato dai paparazzi che li hanno beccati a cena insieme. Probabilmente però Diletta e Daniele non trascorreranno proprio tutte le festività natalizie insieme. La conduttrice, infatti, è andata in Puglia per passare il Natale insieme alla propria famiglia.

Come recita il detto “Natale con i tuoi“, ma pare che le presentazioni in famiglia non ci siano ancora state. Siamo sicuri però che tra il 25 e il 26 dicembre, la Leotta riuscirà a ritagliare un piccolo spazio anche per il suo Toretto.