Emilio Fede, intervistato dal programma radiofonico de “I lunatici”, ha fatto una confessione choc: “Morirò a 90 anni. Mi sto organizzando”

Emilio Fede è stato condannato insieme a Nicole Minetti nel caso “Ruby bis” per favoreggiamento alla prostituzione. Il giornalista ed ex direttore del TG1 e Studio Aperto dovrà scontare quattro anni e sette mesi agli arresti domiciliari. La Cassazione, infatti, ha dichiarato inammissibili i ricorsi della difesa e la pena è stata confermata in via definitiva. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, però, ha accolto una delle istanza dell’avvocato Pino, che ha permesso all’ex direttore di evitare il carcere.

Lo scorso 27 novembre, inoltre, Fede è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Raffaele di Milano in seguito ad una caduta.

Emilio Fede, la confessione choc

Non sarà un Natale sereno per Fede: l’ex direttore del TG1 e di Studio Aperto è recluso ai domiciliari. Il giornalista ha rilasciato un’intervista a “I lunatici“, programma radiofonico in onda su Rai Radio 1, al quale ha fatto una confessione choc: “Temo di morire ai domiciliari, lo penso veramente. Vivo questo Natale con molta tristezza e malinconia”. Fede, infatti, ha quasi novant’anni e dovrà trascorrere almeno i prossimi quattro agli arresti domiciliari. L’ex direttore poi ha aggiunto: “Non lo meritavo, non me l’aspettavo, non vedo l’ora di tornare una persona libera. Una persona di quasi 90 anni vive ai domiciliari. Io so nella mia mente che morirò a 90 anni. Mi sto organizzando”. Parole che fanno venire i brividi, ma che manifestano tutto lo stato d’animo del giornalista.

Non sarà di certo un Natale felice per Fede. Il giornalista ed ex direttore si augura che il prossimo anno possa portargli la libertà, perchè, come egli afferma, “non se lo merita“. Fede avrà sicuramente l’affetto e il calore dei suoi cari in questo giorno che dovrebbe essere di piena felicità.