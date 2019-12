Fedez, incidente sulla pista da sci: cosa è successo al rapper

Fedez ha avuto un piccolo incidente sulla pista da sci: cosa è successo al rapper? Scopriamolo insieme guardando le storie Instagram

Fedez e Chiara Ferragni trascorreranno questi giorni di feste natalizie in montagna, tra sci, snowboard, tanta neve ed anche tante risate. Proprio all’ultima sciata, il rapper ha avuto un piccolo incidente sulla pista da sci. Un incidente che ha fatto ridere tutti, soprattutto suo cognato, Luca Vezil, che ha ripreso la scena in cui lui era in evidente difficoltà per rialzarsi. E’ finito fuori pista e si è ritrovato sommerso dalla neve fino a metà busto. Per fortuna erano tutti lì e, dopo qualche risata che non poteva mancare, sono intervenuti e l’hanno aiutato. Come vediamo, non manca il divertimento nella coppia che, ultimamente, ha anche postato diverse foto abbastanza ‘particolari’ su Instagram.

Fedez, incidente sulla pista da sci: cosa è successo

Per fortuna, nulla di grave. Sarà bastato un attimo di distrazione al noto rapper per finire fuori pista e ritrovarsi con le gambe completamente nella neve alta. “Un buon cognato ti aiuta, un ottimo cognato ti fa i video”, scrive Luca nelle sue storie Instagram postando il video in cui Fedez è in evidente difficoltà.

“Ringraziamento speciale a mio cognato per l’aiuto”, leggiamo inoltre nelle storie Instagram. Insomma, un gran bel momento di ilarità. Per fortuna, nulla di grave, un piccolo incidente per Fedez che ha fatto ridere tutti. In particolare, il fidanzato della sorella della Ferragni, Valentina, che ha anche esclamato: “Aspetta che Fede controlla un tombino e arriva”. Tuttavia, Fedez doveva pur trovare un modo per difendersi. Così, ha ribattuto: “Tutta colpa di mia moglie!”. Come vediamo, i Ferragnez si stanno divertendo tantissimo tra sciate e piccoli incidenti di percorso. Con loro ci sono Valentina e il suo fidanzato. E non manca il piccolo Leone che sta imparando ad adoperare lo slittino.