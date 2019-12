A pochi mesi dall’inizio della loro frequentazione, tra Flavio Briatore e Benedetta Bosi è già finita: l’imprenditore avrebbe commesso un clamoroso gesto.

A distanza di un paio di anni dalla fine del suo matrimonio con Elisabetta Gregoraci, pochissimi mesi fa, Flavio Briatore era stato avvistato, in diverse occasioni, in compagnia di una giovane donna, Benedetta Bosi. Tanto che, seppure lui stesso l’abbia definita in diverse occasioni un’amicizia, i più credevano che l’imprenditore avesse iniziato una nuova storia d’amore. Tuttavia, stando a quanto si evince dalle pagine del settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che questa storia sia già terminata. Da quanto trapelato dal giornale di Alfonso Signorini, sembrerebbe che questa ‘storia d’amore’, se così può essere definita, sia terminata in seguito ad un romantico weekend a Londra. Ma non solo. Perché il settimanale svela un dettaglio in più. Sembrerebbe, infatti, che Briatore, per lasciare la modella, abbia commesso un clamoroso gesto. Di che cosa parliamo? Tranquilli, vi sveleremo ogni dettaglio.

Flavio Briatore, con Benedetta è finita: il clamoroso gesto

Sono passati soltanto pochissimi mesi da quando sembrava che tra Benedetta Bosi e Flavio Briatore si fosse instaurato un ottimo feeling e rapporto. Eppure, stando a quanto scritto sul settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che sia già giunto al termine. Sulle pagine del giornale di Alfonso Signorini, infatti, è stata data l’indiscrezione della rottura tra i due. Rottura che, come dicevamo precedentemente, è giunta subito dopo un weekend romantico trascorso a Londra. Certo, le frequentazioni iniziano e finiscono. È all’ordine del giorno, si sa. Tuttavia, stando a quanto si apprende dal giornale, sembrerebbe che, nel lasciarla, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci abbia commesso nei confronti della ragazza un gesto davvero clamoroso. Di cosa parliamo? “Flavio ha liquidato la storia con un sms, facendo perdere le proprie tracce”, si legge sul giornale. Ebbene si. È proprio così che, da quanto scritto su Chi, Flavio ha deciso di lasciare la giovane modella. Ovviamente, al momento non c’è nulla di certo. Si parla, infatti, di voci di corridoio, di indiscrezione. Sarà, quindi, realmente accaduta una cosa del genere? Staremo a vedere.

