Auguri di Natale: le frasi più belle, emozionanti e originali

Le frasi più belle per gli auguri di Natale 2019: gli auguri più emozionanti ed originali.

Ci siamo, manca pochissimo all’arrivo di Babbo Natale con la sua slitta guidata da renne e carica di doni per i bambini buoni. Il 25 dicembre si celebra quindi il Natale e sono moltissimi i paesi del mondo dove questa festività è particolarmente sentita. Se una volta la mattina di Natale c’era il tradizionale giro di telefonate da fare per salutare i parenti ora è il momento dei messaggini di auguri e quindi scatta la domanda. Qual è la frase più belle per gli Auguri di Natale? O quali sono degli auguri originalissimi e bellissimi per Natale da inviare via whatsapp ad amici e parenti?

Le frasi di auguri per Natale più emozionanti

Come prima cosa ricordatevi che la cosa migliore che possiate fare per gli auguri di Natale 2019 è quella di scrivere di vostro pugno una frase emotivamente ed emozionalmente intensa. Ciò che arriva dal vostro cuore è sicuramente la frase migliore. Esprimete l’amore, la gratitudine e la gioia nell’avere accanto i vostri cari o il vostro fidanzato. Basterà un cuore e una frase nata dal vostro io più profondo per rendere tutti entusiasti.

Gli auguri di Natale per i colleghi

Se dovete fare invece degli auguri di Natale formali non preoccupatevi. Sono i più semplici da fare e potrete riutilizzare le formule classiche: “Tanti auguri a te e famiglia”, oppure frasi come Auguri di Buone Feste. Niente di trascendentale insomma.

Le frasi più belle per gli auguri di Natale

Se invece state cercando delle frasi di auguri di Natale 2019 originali potreste attingere a delle citazioni famose, oppure puntare su frasi originali e spiritose. Ecco qualche suggerimento!