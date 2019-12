Grande Fratello Vip, un noto tronista entrerà nella Casa più spiata d’Italia: lo scoop arriva dalla Spagna.

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Si partirà l’8 gennaio 2020 e a condurre il reality sarà Alfonso Signorini, che fino a questo momento è sempre stato solo opinionista del programma di Canale 5. Il direttore di Chi non vede l’ora di tuffarsi in questa nuova avventura, e promette un’edizione davvero scoppiettante. Il cast è stato in parte svelato e i nomi interessanti tra i concorrenti non mancano. Primo tra tutti Pago, protagonista assoluto dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Ma, a quanto pare, nella casa entrerà anche un altro ex di un programma di Maria De Filippi. Si tratta di un amato tronista di Uomini e Donne. I rumors arrivano dalla Spagna! Scopriamo di più.

Grande Fratello Vip, scoop dalla Spagna: l’ex tronista Ivan Gonzalez nel cast?

Ivan Gonzalez sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip? Dalla Spagna arrivano voci che sembrano confermare la presenza del bel tronista spagnolo nel reality di Canale 5. L’indiscrezione è stata lanciata da Suso, un personaggio molto noto nella tv spagnola per aver partecipato a vari reality. Parlando dei probabili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip italiano, Suso ha rivelato che Tony Spina, modello italiano famoso in Spagna, sarebbe stato contattato da Signorini. Ma, ospite a Viva la Vida, Suso aggiunge che Tony non sarà uno dei concorrenti: a rivelarglielo è stato un suo amico, che invece parteciperà alla prossima edizione del reality. Chi è questo ‘misterioso’ amico? Tutti hanno pensato subito a lui Ivan Gonzalez, che in Italia si è fatto conoscere attraverso la partecipazione a Temptation Island Vip e Uomini e Donne. Un altro reality è pronto per Ivan? Non ci resta che attendere l’8 gennaio per la conferma ufficiale! Manco poco, stay tuned!