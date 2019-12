Bianca Atzei è incinta del suo compagno, Stefano Corti? La rivista Diva e Donna rende pubblico il gossip: la famosa cantante e l’inviato del Le Iene coroneranno il loro amore con un bebè?

La famosa cantante sta vivendo una splendida love story con l’inviato de Le Iene: la merita dopo la sofferenza dell’addio a Max Biaggi. Bianca Atzei rimase accanto al pilota dopo un gravissimo incidente che lo costrinse al ricovero: una volta tornato in piedi, decide di lasciare la sua compagna. Per la cantante fu una delusione davvero cocente. Le cose belle però, arrivano quando meno te lo aspetti: al concerto di Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo ha conosciuto il suo angelo custode. Stefano Corti le ha regalato nuovamente il sorriso e la voglia d’amare: lui è l’ex di Veronica Ruggieri, inviata de Le Iene, oggi impegnata con Nicolò De Devitiis. Hanno i due deciso di coronare il loro amore con l’arrivo di un bebè? Ecco l’indiscrezione che sta girando nelle ultime ore.

Bianca Atzei incinta di Stefano Corti? L’indiscrezione fa gioire i fan della coppia

Il noto settimanale Diva e Donna fa sapere che Bianca Atzei aspetta un bimbo da Stefano Corti. Le fonti raggiunte dalla rivista affermano che la cantante non avrebbe superato ancora il terzo mese e per questo motivo non è stata ancora resa pubblica la notizia. Si tratta di indiscrezioni dato che la coppia non ha confermato.

La Atzei non ha mai nascosto il suo desiderio di avere dei bambini e dopo la storia con Max Biaggi non ci sperava più: l’incontro con l’inviato de Le Iene le ha letteralmente cambiato la vita. Pronti a diventare una famiglia? Per Stefano questo sarebbe il secondo figlio: il volto famoso delle Iene è già padre di Gabriele, nato da una precedente relazione.