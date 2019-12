Karina Cascella infiamma instagram: la bretella del body scende giù e si vede il suo decolleté incontenibile, lo scatto in intimo è davvero ‘bollente’.

Karina Cascella sa semre come far impazzire i suoi fan. Opinionista fissa dei programmi di Barbara D’Urso, l’ex di Salvatore Angelucci è una donna bellissima e ogni giorno infiamma Instagram con foto e video che mettono in mostra il suo corpo mozzafiato. Karina infatti è molto disinibita e non ha problemi a mostrare la sua sensualità anche sui social. Il suo profilo Instagram, non a caso, è pieno di scatti a dir poco da capogiro, proprio come quello che ha pubblicato poco fa e che mostra il suo decolleté esplosivo. Nella foto, infatti, la Cascella è in intimo e mostra davvero ‘troppo’, mandando letteralmente in delirio i suoi tantissimi fan: scopriamo insieme lo scatto da urlo.

Karina Cascella, la foto in intimo è ‘bollente’: quando la bretella del body scivola giù, si vede ‘troppo’

Karina Cascella è una donna bellissima e super sensuale e poco fa ha pubblicato uno scatto da urlo, mandando letteralmente in visibilio i suoi fan. L’opinionista, nonchè influencer molto attiva su Instagram, ha condiviso con i followers una sua vecchia foto, e lo si capisce dai suoi capelli lunghi, visto che oggi porta invece un cortissimo carré. Nello scatto la Cascella è in intimo e indoss un body di pizzo nero davvero da urlo. Seduta con una posa sensuale su un tavolo, Karina ha una bretella che scivola giù lungo la spalla e fa venire fuori il suo decolletè esplosivo, che non riesce davvero a essere contenuto nel corpetto. L’immagine è bella da togliere il fiato e ha scatenato i like e i commenti dei tantissimi fan di Karina, che l’hanno riempita di complimenti per la sua bellezza e l’incredibile sensualità.