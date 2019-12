Lorenzo Fragola: che fine ha fatto il cantante? L’incredibile cambiamento

Dove è finito Lorenzo Fragola? Perché non sentiamo più parlare del cantante?

Che fine ha fatto Lorenzo Fragola? Il cantante che era uscito vincitore da X Factor 8 con il team di Fedez, da qualche tempo a questa parte è letteralmente sparito. Ma dove è finito? In molti si chiedono infatti come mai non si senta più parlare molto del cantante. Eppure, Lorenzo, in coppia con Federica Abbate questa estate ha lanciato una canzone, Camera Con Vista, che però non ha ottenuto un grande successo. Lorenzo deve rifarsi allora, ma non possiamo dire che sia totalmente sparito. Diciamo che ha fatto un cambiamento, sia musicale che di look e forse deve trovare un po’ se stesso.

Lorenzo Fragola è cresciuto. Del ragazzino un po’ spaurito e timido che ricordavamo è rimasto qualche tratto, ma oggi è un cantante fatto e finito. Sui social è abbastanza attivo, soprattutto nelle Storie di Instagram, ma non stiamo notando particolari “guizzi”. Così, l’ultima foto che troviamo online risale all’11 dicembre. Lorenzo si è fatto un selfie con una maglia con su scritto Ti Amo e i fan nei commenti hanno risposto chiedendo una sola cosa: “Ma che fine ha fatto l’album”? Già perché quando era uscito il singolo con la Abbate, Camera con Vista tutti pensavano che da lì a poco sarebbe uscito un nuovo singolo e poi ovviamente l’album. Invece non è stato così.

Lorenzo Fragola e lo scontro con Salvini

Viene il dubbio che la sua sparizione sia legata in qualche modo alla bagarre avvenuta con Matteo Salvini. Questa estate Lorenzo aveva scritto su Twitter “Salvini M…a” e il web a tal proposito si era diviso. Chi non ha apprezzato la parolaccia, chi invece lo ha sostenuto. Fatto sta che da quel momento si ha avuto come l’impressione che il povero Lorenzo Fragola venisse un po’ bannato ovunque. Forse ha avuto qualche problema anche con la casa discografica? Non lo sappiamo, ma la speranza è che questa foto con la felpa Ti Amo possa essere un indizio per una nuova canzone.