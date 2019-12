Luca Onestini e Ivana Mrazova, bebé in arrivo? Le parole di lui non lasciano dubbi; ecco cosa ha raccontato l’ex tronista di Uomini e Donne.

Luca Onestini e Ivana Mrazova formano una delle coppie più amate del momento. I due si sono conosciuti nel 2017, all’interno della casa del Grande Fratello Vip. E, da quel momento, non si sono più separati. Una coppia davvero unita, che fa sognare milioni di fan. Fan che più volte si sono chiesti se Luca e Ivana hanno intenzione di ‘allargare’ la famiglia. Sì, perché le voci di una presunta gravidanza di Ivana sono circolate più volte sul web, negli ultimi mesi. Ed è stato proprio Luca a parlare dell’argomento, in un’intervista al settimanale Mio. L’ex tronista di Uomini e Donne spiega perché, adesso, non è ancora il momento di mettere al mondo un figlio. Ecco le sue parole.

Luca Onestini e Ivana Mrazova, bebé in arrivo? “È ancora presto”

Luca Onestini e Ivana Mrazova sognano di diventare genitori, ma non è ancora arrivato il momento. È questo che l’ex gieffino ha raccontato in un’intervista a Mio, nella quale ha spiegato come la scelta di fare un figlio sia una cosa da valutare con molta responsabilità: “A volte ci si gioca, ma non mi piace: io e Ivana siamo due ragazzi di 26 e 27 anni e siamo molto responsabili. Prima di pensare a se stessi e alla voglia di fare un figlio, si deve pensare anche al futuro di questo bambino“. Un discorso molto maturo, quello di Luca, che sottolinea come al momento sia lui che Ivana conducano vite troppo impegnate e movimentate, per potersi dedicare al meglio ad un bambino. E anche sul matrimonio, Onestini sembra volerci andare cauto: “Oggi sembra una moda, sposarsi per andare sulle copertine. Ivana è la donna della mia vita, ma siamo giovani, un po’ di pazienza. Per me l matrimonio è sacro, e unico.” E voi, cosa pensate della coppia Luca-Ivana? Vi piacciono insieme?