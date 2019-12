In questa ultima foto su Instagram, Mercedesz Henger si lascia immortalare in palestra dal suo compagno: indossa dei pantaloni strettissimi, Lato B da urlo.

Nonostante si stiano avvicinando le feste di Natale, Mercedesz Henger ha deciso di trascorrere qualche ora in palestra. È proprio questo, infatti, che si evince dall’ultima foto che la giovane ungherese, qualche ora fa, ha condiviso sul suo canale instagram. La figlia della grande Eva Henger è solita pubblicare foto mozzafiato sul suo profilo. Vanta di una bellezza davvero spropositata. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che non perde mai occasione di poterla mostrare apertamente. Anche quest’ultima foto, ad esempio, lo testimonia alla grande. Come dicevamo precedentemente, la fidanzata del bel Peracchi si lascia immortalare in palestra. Certo, fin qui tutto bene. Se non fosse che a catturare l’attenzione è un particolare dettaglio. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Mercedesz Henger in palestra: lato B in bella mostra, pioggia di complimenti per lei

Mercedesz Henger è solita intrattenere i suoi numerosi ed accaniti sostenitori con delle foto su Instagram davvero incredibili. Abbiamo potuto, infatti, ammirare la sua bellezza completamente senza veli in vasca da bagno oppure in un vestito davvero molto corto. Tuttavia, in queste vesti non l’avevamo mai vista. Come dicevamo precedentemente, la giovane fidanzata di Lucas Peracchi si è lasciata immortalare in palestra con indosso un completino sportivo davvero da togliere il fiato. Siete curiosi di vederlo? Guardare per credere:

Ve l’avevamo detto che, in suddetto scatto su Instagram, Mercedesz Henger era davvero incantevole. In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. Ovviamente, ciò che cattura l’immediata attenzione sono i pantaloni ed la ‘particolare’ assunta dalla giovane. Da come si può chiaramente vedere dalla foto mostrata in alto, i leggins indossati per l’allenamento ginnico sono davvero strettissimi. E mettono, quindi, in evidenza le sue sinuose e perfette forme fisiche. E anche la posa non è da meno. Il Lato B della giovane è davvero in bella mostra. È proprio per questo motivo, quindi, che i complimenti ricevuti sono davvero numerosi.