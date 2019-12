Natale, come decorare la tavola durante il cenone: alcune idee low cost per creare segnaposto fai da te e impreziosire la tovaglia

La sera del cenone a farla da protagonista non è solo l’allegria, la gioia di stare in famiglia, il cibo, i giochi da tavolo, i regali… anche le decorazioni della casa sono una parte importante del tutto, specie quelle della tavola! Alcuni decidono di acquistare preventivamente decorazione per la tavola, come tovaglie, tovaglioli, segnaposto e bicchieri in tema natalizio; molti invece decidono di creare con le proprio mani degli oggetti da poter inserire sul tavolo, appositamente per questa occasione, non solo per dare un tocco personale, ma anche per poter risparmiare.

Natale, come decorare la tavola la sera del cenone: idee low cost e fai da te

Il modo più semplice per realizzare delle originali ed incredibili decorazioni, è quello di riciclare materiale già presente in casa, in modo da riciclare materiale vecchio e dare libero sfogo alla fantasia e all’ingegno. La parola d’ordine in ogni caso è fantasia! Con dei semplicissimi cartoncini bianchi o colorati, potete creare dei segnaposto, con due procedimenti diversi, ma in entrambi i casi efficienti:

Ritagliate un cartoncino in tanti rettangoli della dimensione che preferite, con una penna a inchiostro o gel, o ancora un pennarello, scrivete al centro di ogni cartoncino il nome dell’invitato. Agli angoli superiori procedete a praticare due fori, uno a desta e uno a sinistra. Infilate un rametto di rosmarino all’interno dei fori e il primo segnaposto è fatto! Procuratevi dei ramoscelli di rosmarino da poter intrecciare e legare fino a ottenere una piccola ghirlanda dentro cui poi apporrete una strisciolina di cartoncino con il nome degli invitati.

Le idee da poter seguire e mettere in atto sono veramente tantissime, non vi resta che dare libero sfogo al vostro ingegno!