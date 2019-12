Rosa Perrotta, la clamorosa rivelazione sulla vita ‘intima’ con Pietro Tartaglione: “C’è stato un calo allucinante, lui soffre”, ecco cos’è successo alla coppia.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una delle coppie più belle tra quelle nate a Uomini e Donne. I due sono sempre più innamorati e con la nascita del piccolo Domenico, nato lo scorso luglio, hanno creato una splendida famiglia. La coppia ha sempre raccontato di avere una grande passione e di essere molto affiatata, come del resto ha sempre dimostrato anche sui social. Poco fa, però, l’ex tronista ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’, facendo una clamorosa rivelazione sulla vita ‘intima’ con il suo compagno, che a quanto pare sta vivendo una fase di ‘crisi’: ecco le sue parole nel dettaglio.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, clamorosa rivelazione dell’ex tronista: “Calo allucinante”

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono felicissimi da quando è nato il piccolo ‘Dodo’, ma a quanto pare la loro vita ‘intima’ non sta andando proprio benissimo. L’ex tronista si è raccontata in una lunga intervista al settimanale ‘Chi’, nella quale si è aperta e ha svelato anche alcuni dettagli molto privati. Rosa ha detto che Pietro vorrebbe sposarsi anche subito, mentre lei preferisce aspettare, in modo che il giorno delle nozze ci sia Domenico a portare le fedi all’altare. Sulla vita ‘intima’ con il suo compagno, invece, la Perrotta ha confessato che da quando ha partorito ha avuto un brusco calo del desiderio e che per mesi ha avuto fastidio anche solo ad essere sfiroata da Pietro. “Lui soffre, credeva che fossimo in crisi, ma il problema è che io sento che il mio corpo appartiene solo a mio figlio in questo momento”.

Rosa non dichiara di non voler vivere questa cosa come una patologia, ma di sicuro la situazione intima con Pietro attualmente non è più quella di una volta, e la cosa ha influito inevitabilmente sul rapporto tra i due, anche se potrebbe semplicemente trattarsi di una fase passeggera, dovuta al grande cambiamento avvenuto nella loro vita.