Valentina Dallari infiamma Instagram: il top in pizzo è super scollato, si vede ‘troppo’; ecco lo scatto postato nelle stories dall’ex tronista di Uomini e Donne.

L’abbiamo conosciuta grazie alla partecipazione al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, dove è stata una delle troniste più determinate. Ma oggi Valentina Dallari è una vera e propria star sui social, oltre che una famosa dj. La sua è una storia davvero intensa: dopo il periodo buio a causa dei problemi alimentari, Valentina è decisamente rinata. E le foto che ama condividere con i suoi followers lo dimostrano. Nelle ultime storis pubblicate sul suo profilo Instagram, la Dallari ha sfoggiato un top che non è passato inosservato. Il motivo? La profonda scollatura, che mette in mostra le forme notevoli della bella bolognese. Diamo un’occhiata allo scatto che ha fatto impazzire i followers.

Valentina Dallari fa impazzire i fan di Instagram: il top in pizzo è super scollato, si vede ‘troppo’

Uno scatto ‘infuocato’, quello apparso nelle stories pubblicate qualche ora fa da Valentina Dallari. L’ex tronista di Uomini e Donne si è mostrata ai suoi followers prima di ‘andare a suonare’. Ecco lo scatto che ha infiammato Instagram:

Uno scatto che non poteva passare inosservato, quello di Valentina, che è più bella che mai. Una foto in bianco e nero, in cui è ben in vista la scollatura del top nero, che l’ex tronista di Uomini e Donne ha indossato per l’occasione. La ragazza lavora come dj, come si può leggere dalla didascalia al post. L’ennesima conferma della bellezza di Valentina, una delle ex protagonista del programma di Maria De Filippi più amate e seguite di sempre. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social?