Pippo Baudo, ospite nella puntata della Vigilia di Natale di “Vieni da me”, ha mandato una frecciatina ‘inaspettata’ ad Amadeus e ad altri due colleghi

Caterina Balivo non va mai in vacanza e oggi ha condotto la consueta puntata di “Vieni da me” anche durante la Vigilia di Natale. L’ospite d’onore della puntata odierna è stato Pippo Baudo, storico conduttore della televisione italiana e detentore del record di maggiori conduzioni del Festival di Sanremo. La Balivo ha ripercorso la straordinaria carriera del conduttore originario di Militello, dagli esordi fino agli ultimi successi in Rai. La conduttrice di “Vieni da me” ha aperto poi la rubrica de “La cassettiera” e lì Baudo ha mandato una frecciatina inaspettata a tre colleghi.

Pippo Baudo, frecciatina ad Amadeus

Durante la rubrica de “La cassettiera“, uno dei primi cassetti aperti dalla conduttrice Caterina Balivo è stato quello relativo al Festival di Sanremo. Oltre a ricordare il record di conduzioni detenuto dallo stesso Baudo, la Balivo ha menzionato tre conduttori del Festival della canzone italiana: Pippo Baudo, Fabio Fazio e Amadeus (conduttore e direttore artistico della prossima edizione). La conduttrice di “Vieni da me” allora ha chiesto al suo ospite: “Stanno prendendo fuoco, chi salvi per primo?”. Baudo all’inizio ha titubato, poi ha esclamato: “Li butto giù tutti e tre, così non abbiamo il problema“. Le parole di Baudo hanno lasciato di stucco anche la conduttrice del programma di Rai Uno, che poi ha stemperato l’aria con un sorriso. Quella di Baudo sembra una vera e propria frecciatina ai tre colleghi e in modo particolare al direttore artistico di Sanremo 2020, che l’ha scelto come giudice nell’edizione da poco andata in onda di Sanremo Giovani.

Quella di Baudo sarà una frecciatina, come abbiamo scritto sopra, o solo una battuta di spirito? Lo storico conduttore, come sappiamo, è molto spiritoso.