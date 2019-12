Temptation Island VIP: Andrea Ippoliti e Zoe stanno insieme?

Zoe Mallucci e Andrea Ippoliti dopo Temptation Island Vip stanno ancora insieme?

La scorsa edizione di Temptation Island VIP è stata molto particolare. Tra i protagonisti che passeranno alla storia del programma sicuramente ci sono Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti. I due sono entrati nel programma come coppia, ma sono usciti separati e, onestamente, anche con molto rancore l’uno con l’altro. Ospiti a Uomini e Donne di Maria De Filippi per raccontare il loro post Temptation, i due si sono letteralmente scannati in diretta poiché Andrea Ippoliti alla fine è uscito dal programma con Zoe Mallucci, una delle tentatrici, molto più giovane di lui. Ma ora come vanno le cose? Zoe e Andrea stanno insieme?

Zoe e Andrea si sono lasciati?

Pare di no. A inizio dicembre Zoe nelle storie di Instagram aveva spiegato che la sua storia con Andrea si era interrotta. A confermarlo in una lunga intervista a DiPiù è stato lo stesso Ippoliti che ha raccontato come vanno ora le cose e le ultime novità del suo rapporto con Nathaly Caldonazzo. Ippoliti ha spiegato che la Caldonazzo non lo vuole più né vedere né sentire e che con Zoe le cose sono finite per via della differenza di età e di stili di vita. Inoltre, a detta dell’uomo, prima di iniziare una nuova relazione, deve dimenticare veramente Nathaly. L’ex fidanzato quindi pare che abbia fatto un passo indietro anche in merito al suo comportamento a Temptation Island proprio con Zoe dichiarando di essere andato troppo oltre: “Ho perso la testa”. Il mea culpa continua specificando che ciò che ha fatto è stato sbagliato nei confronti della sua fidanzata di allora e nemmeno nei confronti dei suoi figli che lo hanno guardato da casa: “Da padre avrei dovuto moderarmi”. La storia con la ragazza Zoe è quindi finita e molto probabilmente viene da pensare che sia nata, almeno per lei, solo per le telecamere.