Anna Tatangelo ha sfoggiato un look da urlo per il pranzo di Natale, guadagnando un paragone da urlo: ecco a chi somiglia la cantante

A Natale siamo tutti più buoni e soprattutto più eleganti. Al cenone e al pranzo natalizio sfoggiamo tutti il nostro look migliore. Stesso discorso per i personaggi del mondo dello spettacolo, che mostrano tutta la loro bellezza sui social network. C’è chi si mette a nudo come Taylor Mega, che in occasione delle festività natalizie ha postato una foto da urlo sul proprio account Instagram, e c’è chi come Anna Tatangelo è più succinta ma guadagna lo stesso complimenti. La cantante e compagna di Gigi D’Alessio è stata addirittura paragonata ad una famossima star del cinema.

Anna Tatangelo, look da urlo a Natale

Natale in famiglia per la Tatangelo. La cantante ieri ha trascorso il cenone con la famiglia D’Alessio, presenti anche i figli più grandi del cantante; oggi invece ha festeggiato con la propria famiglia. Sia per la Vigilia che per Natale, la cantante originaria di Sora ha sfoggiato un look da urlo. La Tatangelo, come sappiamo, è sempre molto elegante e le sue curve fanno impazzire i fan. Questa volta, però, non c’è stato bisogno di indossare scollature evidenti. È bastato il suo volto sempre affascinante per guadagnare un paragone veramente da urlo: il fratello Giuseppe, infatti, l’ha paragonata a Lara Croft, storica protagonista di Tomb Raider. Il paragone ovviamente ha fatto arrossire la cantante. Lara è conosciuta nel mondo del cinema come un’icona di bellezza. Il personaggio è stato interpretato da diversi attrici, tra le quali la bellissima Angelina Jolie.

La bella Anna per il momento è felice di vestire i panni della Tatangelo, ma incassa e porta a casa il paragone lusinghiero. In futuro, chissà, potrebbe interpretare anche lei il famoso personaggio di Tomb Raider.