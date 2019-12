Avete mai visto la mamma di Anna Tatangelo? Pochissime ore fa, la cantante l’ha mostrata su Instagram: è meravigliosa come lei.

Anna Tatangelo è, senza alcun dubbio, una delle cantanti più amate ed apprezzate del panorama musicale italiano. La compagna di Gigi D’Alessio, infatti, vanta un successo davvero clamoroso. Non soltanto per la sua magnifica voce, ma anche per la sua straordinaria bellezza. Lo testimoniano, come raccontato in diversi nostri articoli, le numerose foto che, spesso e volentieri, la cantante di Sora condivide sul suo profilo Instagram. È proprio qui che, in occasione della Vigilia di Natale, la bella Tatangelo ha pubblicato una magnifica foto in compagnia di sua mamma e di sua sorella Silvia. Ecco, voi l’avete mai vista? Ve la mostriamo subito. Anche se vi anticipiamo che, così come la famiglia, anche sua madre vanta di una bellezza davvero strepitosa. Ecco di che cosa parliamo.

Anna Tatangelo, avete mai visto sua mamma? È spettacolare come lei

La bellezza di Anna Tatangelo è, ammettiamolo, più unica che rara. Un fascino ed un’eleganza che, stando a quest’ultimo post su Instagram, sembra essere ‘d’eredità’. Sapete perché? Pochissime ore fa, la giovane cantante di Sora ha condiviso una foto in compagnia di sua mamma e di sua sorella Silvia. Ecco di che cosa parliamo:

Insomma, una foto che, da come si può chiaramente vedere, non può assolutamente passare inosservata. La madre della Tatangelo è davvero splendida. Certo, come le sue due figlie, è vero. È proprio per questo motivo che, appena pubblicato suddetto scatto, i fan della cantante si sono letteralmente scatenati. Sono davvero numerosi, infatti, i commenti dei suoi sostenitori che, oltre ad augurarle buon Natale e buone feste, si lasciano andare a dei commenti di apprezzamenti nei suoi confronti e, soprattutto, della sua mamma.

Questi ne sono soltanto alcuni, sia chiaro. Lo scatto in questione, pensate, è stato subissato da commenti positivi e, soprattutto, di apprezzamento. In effetti, reazione diversa non si poteva affatto avere. Le tre donne sono davvero fantastiche.