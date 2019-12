Annalisa Scarrone, auguri ‘bollenti’ per Natale: shorts cortissimi e stivali, gli occhi cadono proprio lì; ecco il post che ha infiammato Instagram.

Tra le ex allieve di Amici di Maria De Filippi, lei è una delle più amate in assoluto. Parliamo di Annalisa Scarrone, per tutti Annalisa, che nel talent di Maria De Filippi si è classificata seconda nel 2010. Oggi, la cantautrice può contare su una vera e propria schiera di fan, che la sostengono e la seguono ininterrottamente. E non solo ai concerti. Si, perché Annalisa è molto seguita anche sui social, in particolare su Instagram, il social network preferito dai vip. Lì la cantante è solita aggiornare i fan sui suoi impegni lavorativi, ma, molto spesso, le sue foto mandano letteralmente in tilt il web. Come è accaduto con l’ultimo post pubblicato dall’ex di Amici, in cui indossa degli shorts davvero cortissimi. Il risultato è ‘bollente’. Date un’occhiata.

Annalisa Scarrone, auguri ‘bollenti’ per Natale:gli shorts che indossa mandano in tilt Instagram

Un look che non è passato inosservato, quello sfoggiato da Annalisa Scarrone nell’ultimo post pubblicato su Instagram. L’ex concorrente di Amici ha letteralmente fatto impazzire i suoi followers, con un look total black che ha messo in risalto il suo fisico da urlo. Ecco il post:

Un modo per fare gli auguri di Buona Vigilia di Natale davvero originale quello di Annalisa, che ha fatto impazzire i suoi followers con gli scatti postati ieri. Shorts cortissimi e stivali alti: il look scelto dalla cantautrice di Savona è decisamente ‘audace’. E ovviamente gli occhi di molti cadono su un ‘particolare’:

Eh si, le gambe perfette della Scarrone hanno scatenato i fan! Ai quali Annalisi promette gli auguri ‘veri’ di Natale. Quale sorpresa avrò preparato ai suoi followers la bellissima cantante?