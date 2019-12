Aurora Ramazzotti, cos’è successo al suo viso? E’ lei a svelare tutto su Instagram: “E’ colpa del cibo e dell’alcool”, ecco il suo ‘incredibile’ racconto.

Aurora Ramazzotti è una delle giovani conduttrici più apprezzate e seguite. Figlia d’arte di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, la bella Aurora ha conquistato pian piano il pubblico con la sua simpatia e il suo sorriso, oltre che per la sua bellezza. Sempre molto attiva sui social, la Ramazzotti pubblica molto del suo quotidiano, dai momenti di lavoro a quelli più ‘personali’, e spesso si racconta senza filtri ai suoi followers. Proprio come è successo poco fa, quando ha condiviso con i fan un ‘problema’ che ha avuto al viso: “E’ stata colpa del cibo e del’alcool”, dice Aurora. Ecco cos’è successo alla conduttrice.

Aurora Ramazzotti, cosa succede al suo viso? E’ lei a svelarlo su Instagram: “Colpa dell’alcool e del cibo”

Aurora Ramazzotti è super attiva su Instagram e sul suo profilo pubblica quasi tutto della sua vita quotidiana, e non ha problemi a mostrare anche i suoi ‘momenti no’. Poco fa la conduttrice ha pubblicato alcune storie in cui ha mostrato un ‘problema’ che ha avuto al viso: cos’è successo alla giovane Ramazzotti? Per fortuna niente di particolarmente grave.

Aurora ha alcuni brufoli sul viso e inizialmente non li mostra nel video: “Vi faccio vedere solo metà faccia”, dice, poi però cambia idea e si inquadra completamente, mostrando la crema che ha applicato in alcuni punti, proprio per coprire queste piccole ‘imperfezioni’: “E’ colpa di tutto il cibo e l’alcool di questi giorni”, spiega con il suo solito sorriso e l’ironia che la contraddistingue. Del resto, nei giorni di Natale si mangia e si beve di più rispetto al solito, è risaputo, e anche Aurora a quanto pare ha un po’ ‘esagerato’. Eccovi il video in cui racconta del suo ‘problemino’.