Qual è l’unico profilo che segue Barbara D’Urso su Instagram?

L’attivissima Barbara D’Urso su Instagram segue un solo profilo: ecco di chi è e perchè.

Barbara D’Urso si sa è una mattatrice televisiva di grandissimo rispetto. Riesce sempre a ottenere un grandissimo successo con ogni programma televisivo che fa e, attorno ai suoi show e alle ospitate che porta in studio, si accendono polemiche e bagarre infinite che incollano gli spettatori al teleschermo come api col miele. Barbara “Carmelita” D’Urso, per altro è attivissima anche sui social come Instagram. Qui tra stories e momenti di divertimento con TikTok tiene sempre informati i suoi fan su cosa fa e su come procede la sua giornata.

Chi segue Barbara D’Urso su Instagram?

Guardando al suo profilo Instagram però vi sarete resi conto che a oggi ha circa 2,5 milioni di followers, 5mila post, ma segue una sola persona. A differenza di altri personaggi dello spettacolo che seguono amici e altre star su Instagram, Barbarella con il suo famigerato caffeuccio ha pensato bene di non seguire proprio nessuno, anzi. Il suo follow tanto ambito lo ha una persona sola! Oprah. Oprah Winfrey è considerata a oggi la regina dei media. Al top in tv, nel web, sui social…ovunque. Scrive libri e hanno successo. Dà vita ad iniziative e hanno successo. Una regina e forse Barbara D’Urso si ispira proprio a lei.

Chi è Oprah Winfrey

Se vi state chiedendo chi è Oprah Winfrey sappiate che è una conduttrice televisiva e attrice, che ha portato avanti dal 1986 al 2011 il programma The Oprah Winfrey Show. Se inizialmente questo show era stato pensato come un taglio medio di intrattenimento, dopo aver visto le straordinarie capacità comunicative della donna il palinsesto ha iniziato a girare attorno al suo show e non viceversa. Dedicata e incentrata spesso su problematiche sociali e umanitarie, Oprah ha creato un programma che faceva tendenza. Inoltre è stata candidata due volte all’Oscar.