Durante il pranzo di Natale, la showgirl argentina Belen Rodriguez è apparsa un po’ triste su Instagram: il motivo riguarda la sua famiglia

Natale a Napoli per Belen Rodriguez: la showgirl argentina ha passato le festività natalizie in compagnia di Stefano De Martino, del figlio Santiago e della sua famiglia napoletana. Un Natale ricco di sole, dato che in questi giorni nel capoluogo campano sembra primavera. La showgirl si è goduta il calore e il panorama di Napoli: su Instagram, infatti, ha pubblicato una foto splendida con alle spalle il Vesuvio. Sembra tutto perfetto, ma un pizzico di malinconia, soprattutto durante questi giorni, non manca mai. La Rodriguez è apparsa un po’ triste sui social.

Belen Rodriguez triste, il motivo riguarda la famiglia

Belen ha avuto accanto a sé durante il Natale il compagno, nonché ex marito, e il figlio Santiago. L’argentina, però, pare non sia totalmente soddisfatta. Un pezzettino del suo cuore, infatti, è rimasto a Milano ed è molto lontano da lei. La showgirl e conduttrice di Tu si que vales è apparsa un po’ triste oggi pomeriggio tra le stories di Instagram. La Rodriguez, infatti, ha pubblicato un video ricordo risalente allo scorso anno, quando festeggiò il Natale a Milano insieme alla sua famiglia. Il video era corredato da una frese emblematica: “Mancate voi“. In questo Natale quasi perfetto, alla Rodriguez mancava la sua famiglia. Belen, infatti, ha trascorso questi due giorni lontana dalla mamma Veronica, dal padre Gustavo e dai fratelli, Jeremias e Cecilia.

Nella vita purtroppo non si può avere tutto e quando vuole Belen sa accontentarsi. Accanto a lei ci sono gli uomini più importanti della sua vita. Ci sarà tempo per stare con la famiglia, magari la showgirl darà il benvenuto al nuovo anno con accanto Jeremias e Cecilia. Nel frattempo, si gode il calore e l’affetto della famiglia napoletana.