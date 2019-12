Benedetta Parodi, l’inconveniente a poche ore dalla cena di Natale: cosa è successo alla conduttrice durante la giornata di ieri?

Una Vigilia di Natale ‘particolare’ per Benedetta Parodi, una delle regine dei fornelli più amate della tv. La conduttrice ha dovuto affrontare un piccolo imprevisto, durante la giornata del 24 dicembre. Un imprevisto che, come sempre, Benedetta ha deciso di condividere con i suoi numerosissimi followers di Instagram, coi quali ama tenersi in contatto. Ebbene, cosa è successo alla Parodi proprio a poche ore dalla cena della Vigilia di Natale? È stato il suo cellulare ad ‘abbandonarla’! E Benedettta è stata costretta a recarsi all’Apple Store per risolvere il problema. Ecco le immagini postate nelle Instagram Stories.

Benedetta Parodi, l’inconveniente a poche ore dalla cena di Natale: telefono rotto e corsa all’Apple Store

“Vigilia di Natale all’Apple Store”. No, non è un titolo di un film natalizio. Ma è quello che è accaduto a Benedetta Parodi durante la giornata di ieri. Il telefono della conduttrice si è rotto, ed è stato inevitabile recarsi allo store per provvedere al riparo. Ma, nonostante l’inconveniente, Benedetta non perde mai il sorriso. Ecco come annuncia ai suoi fan quanto le è accaduto:

Un imprevisto inaspettato, che però non ha rovinato la giornata alla Parodi. Che, nonostante ha utilizzato delle emoticon che piangono, non ha perso il suo sorriso. Ecco la foto con cui la conduttrice ha comunicato lo spiacevole episodio che le è accaduto proprio a poche ore dalla cena di Natale. Ma tutto si è risolto per il meglio. E qualche ora dopo, Benedetta si è ricollegata nelle stories, aggiornando i suoi followers sulla cena di Natale in famiglia. Come si dice: tutto è bene quel che finisce bene!