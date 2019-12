I cani hanno un enorme istinto di protezione verso il proprio padrone: un esperimento condotto da Emily Sanford fa commuovere tutti e dà vita ad una nuova teoria. Alcuni cani se turbati si bloccano. Ecco di cosa si tratta.

I cani sono i migliori amici dell’uomo, nessuno potrebbe dire il contrario. La loro incredibile generosità ed il loro senso di protezione nei confronti del proprio padrone li rendono davvero unici. I piccoli amici a quattro zampe corrono sempre in aiuto dei loro padroni ma se sono estremamente emotivi potrebbero bloccarsi. Uno studio di Emily Sanford della Johns Hopkins University ha dimostrato come funziona il legame tra padrone e cane.

I cani ed il loro istinto di protezione verso il padrone: l’esperimento fa commuovere

L’esperimento di Emily Sanford della Johns Hopkins University ha coinvolto 34 cani da compagnia di varie razze e dimensioni, insieme ai loro padroni. I proprietari dei piccoli animali a quattro zampe sono stati posizionati dietro una porta trasparente, tenuta chiusa con dei magneti: i cani potevano vederli ed ascoltarli. Ad ogni signore è stato chiesto di cantare e di piangere con lo scopo di vedere in quale dei due ‘richiami’ i cani avrebbero aperto la porta. Ne è emerso che il tempo di reazione nel caso di un padrone sofferente è tre volte più veloce rispetto al padrone che canta: il senso di protezione è così evidente. Ci sono stati alcuni cani che non si sono mossi per via dello ‘stress’: lo studio dimostra che l’animale a 4 zampe era troppo turbato per riuscire ad intervenire.

I cani troppo emotivi non sanno come aiutare il proprio migliore amico se sta male e per questo tende ad ‘ignorarlo’. Secondo gli studiosi, i cani negli anni imparano a conoscere il proprio padrone e così i proprietari sanno che i loro animali a quattro zampe percepiscono i loro sentimenti.