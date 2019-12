Pochissime ore fa, Cecilia Rodriguez è stata la protagonista di una vera e propria esperienza da brividi: l’argentina è veramente terrorizzata.

Continuano le vacanza di Natale in montagna per Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. E così, se Belen e Stefano De Martino hanno deciso di trascorrere questi giorni a Napoli con la famiglia del ballerino, la sorella minore dell’argentina ha voluto, invece, trascorrerli in montagna in compagnia del suo fidanzati e di alcuni amici. Tuttavia, è proprio qui che, dopo lo spiacevole inconveniente di qualche giorno fa, la modella è stata la protagonista di una vera e propria esperienza da ‘brividi’. Che, com’è solita fare, non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi followers. Pensate, Cecilia è letteralmente terrorizzata durante quest’ardua prova. Ma cosa le sarà mai successo? Teniamo a rassicurarvi che, ovviamente, non è successo nulla di grave. Ecco tutti i dettagli.

Cecilia Rodriguez, esperienza da ‘brividi’ in montagna: l’argentina è terrorizzata

Così come Fedez, anche Cecilia Rodriguez ha vissuto un’esperienza da brividi in montagna. Come dicevamo precedentemente, è proprio in questo luogo che, insieme al suo fidanzato Ignazio Moser, l’argentina ha deciso di trascorrere le vacanze di Natale prima di recarsi, come annunciato in una sua recente intervista, nella sua terra d’origine. Tuttavia, questo soggiorno in montagna non si sta affatto rivelando ‘facile’. Non solo, quindi, nei giorni scorsi, si è ritrovata da sola ad una cena di soli uomini, ma ieri è stata la protagonista di alcuni attimi di vero e proprio ‘terrore’. Cosa le sarà successo? Ovviamente, nulla di preoccupante. Fatto sta che, a causa della mancanza degli sci, Cecilia è ‘costretta’ a restare da sola su una seggiovia in mezzo alla neve. “Mi hanno discriminata perché non ho gli sci”, dice la Rodriguez.

Ma non è finita qui. Perché, poi, continua: “La situazione non mi piace per niente. Sono Argentina, non sono una ragazza per la montagna e sto morendo di freddo”. Tuttavia, nonostante questi attimi di vero e proprio terrore, tutto è andato alla grande. Cecilia è scesa dalla seggiovia ed ha potuto, finalmente, ricongiungersi con Ignazio.