Basta poco a Cecilia Rodriguez per fare impazzire i suoi followers di Instagram. La bellissima sorella di Belen è una delle showgirl più amate e seguite sui social, dove ama condividere foto e video con i suoi fan. Nelle ultime ore, Chechu sta postato tantissime Instagram Stories, che ritraggono le sue ‘avventure’ in montagna in compagnia del suo amato Ignazio Moser. Tra i video postati, anche un’esperienza ‘da brividi’, vissuta proprio sulla neve qualche ora fa. Ma è un’altra story ad aver attirato particolarmente l’attenzione dei followers. Una story in cui Cecilia si riprende in bagno, col suo cellulare: la showgirl è senza vestiti, e indossa un completino intimo che non è passato inosservato. Date un’occhiata alle immagini che hanno infiammato Instagram.

Cecilia Rodriguez è una delle donne più amate degli ultimi tempi. Seguitissima sui social, la sorella di Belen è una vera e propria icona di bellezza sul web. E basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram per capirne il motivo. Chechu è davvero irresistibile, e ne è una prova un video apparso nelle sue recenti Instagram Stories, in cui la showgirl argentina si riprende senza vestiti. Ecco uno screen tratto dalle stories:

Eh si, ve lo avevamo detto. Cecilia è davvero irresistibile nel video postato nelle sue Instagram Stories. Un video in cui la bella argentina si riprende in bagno, indossando un completino intimo che le è stato regalato dalla sua agente. Un intimo che lascia poco spazio all’immaginazione! La temperatura su Instagram si è alzata e non di poco! E voi, seguite Cecilia sul suo profilo ufficiale?