Che cos’è il Sinco? Il gioco che sta spopolando nelle feste natalizie

Che cos’è il Sinco? Gioco che unisce la tombola al bingo, ma non solo. Sta letteralmente conquistando tutti in queste feste natalizie

Che cos’è il Sinco? Un gioco da tavola che unisce tradizione ed innovazione. Proprio così: la tombola napoletana che ‘mischia le carte’ (è il caso di dirlo) con il Bingo americano. Un’invenzione unica che nasce dalla creatività assoluta di un napoletano: Emilio Salvatore. E’ proprio lui, infatti, che lo spiega in un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage. “Io sono pieno di fantasia, l’ho fatto per divertimento”, ha spiegato l’uomo in questione alle telecamere. Il suo gioco, a dir poco innovativo, è piaciuto a molti. Anche ai suoi concittadini, che l’hanno comprato e in queste feste di Natale ci stanno giocando in sostituzione alla classica tombola.

Che cos’è il Sinco? Il gioco di Natale che sta spopolando in tutta Italia

“Diedi delle scatole di gioco in conto vendita ai negozi dove io compravo i giocattoli tanti anni fa”, ha spiegato, inoltre, il signor Emilio. E’ un’invenzione che risale al 1983, ma adesso sta spopolando nelle case degli italiani che l’hanno trovato simpatico, diverso dal solito. Come si gioca? Semplice.

Anziché i numeri, sulle cartelle che si comprano, ci sono le carte napoletane. Ci sono anche diverse combinazioni per arrivare alla vincita. Vince sempre chi arriva per primo a coprire le figure delle carte napoletane: questa regola è come quella della tombola. La differenza è che ci sono più occasioni per vincere. Abbiamo, infatti:

Vincita Centro

Vincita Angolo

Vincita Poker

Vincita Rombo

Vincita Sinco

Occorrono, pertanto, le carte napoletane, che vengono usate come il ‘panariello napoletano’ che contiene i numeri. Ogni carta delle 40 di cui si compone il mazzo che viene girata dal ‘mazziere’, viene coperta sulla tabella che viene data ai giocatori. Il primo che riesce a coprire 4 o 5 figure (a seconda della vincita che, come scritto sopra, può variare) porta a casa la somma prestabilita. E’ un gioco divertente, d’intrattenimento, adatto a grandi e piccini e soprattutto alle serate delle feste natalizie.