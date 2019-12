In alcune delle sue recenti Instagram Stories, Chiara Ferragni riprende di nascosto suo marito Fedez: il rapper viene ‘beccato’ proprio in quel momento.

Sapevamo che sarebbero state delle Vacanze di Natale indimenticabili per Chiara Ferragni e Fedez. E così, in effetti, sono state. Come testimoniato dai loro profili Instagram, in diverse occasioni, la coppia è stata la protagonista di momenti davvero indimenticabili. A partire, quindi, dall’esperienza da brividi vissuta dal rapper qualche ore fa. Fino a un ‘particolare’ momento di coppia condiviso e ‘documentato’ con i suoi followers. Ma pensate sia finita qui? Assolutamente no. Anzi, in occasione del 24 Dicembre, Chiara Ferragni ha continuato a mostrare sul suo canale social come festeggia la sua famiglia la Vigilia di Natale. È proprio per questo motivo che, durante la serata, sceglie di prendere di nascosto suo marito. Sapete come è stato beccato? Ve lo raccontiamo immediatamente.

Chiara Ferragni riprende di nascosto Fedez: il rapper viene ‘beccato’ proprio così

In fondo si sa, la Vigilia di Natale è fatta per trascorrerla in famiglia con i classici giochi da tavola o di società. È proprio in questo modo che, stando a quanto testimoniato dalle ultime Instagram Stories di Chiara Ferragni, la giovane influencer ha trascorso la sera del 24 Dicembre. Come raccontato in un nostro recente articolo, la bella Ferragni, in compagnia di suo marito e di tutta la sua famiglia, ha deciso di trascorrere questi giorni in montagna. Ed, in particolare, in un fantastico resort di lusso. Sta vivendo dei giorni davvero fantastici, Chiara. Lo testimoniano, come dicevamo, le numerose ‘testimonianze’ pubblicati sul suo canale Instagram. A proposito di questo, pochissime ore fa, la Ferragni ha voluto condividere delle immagini davvero ‘pazzesche’. Mentre trascorre il 24 Dicembre insieme alla sua famiglia, Chiara riprendere i nascosto Fedez. Sono tutti intenti a giocare a Taboo, ed è proprio per questo motivo che l’influencer ‘becca’ suo marito in un particolare momento:

“The Ferragnez tradition: ‘combattere’ mentre si gioca a Taboo”, proprio questo scrive l’influencer nel momento in cui ‘becca’ suo marito mentre si arrabbia a causa del gioco. Ovviamente, si tratta un goliardico momento trascorso in famiglia, sia chiaro.