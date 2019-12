Daniele Scardina, le parole inaspettate su Diletta Leotta: “Inutile negarlo”

Daniele Scardina, le parole inaspettate sulla conduttrice Diletta Leotta: “Inutile negarlo”; ecco cosa ha dichiarato il pugile.

La loro storia è stata una delle più chiacchierate del 2019. Parliamo di quella che ha visti coinvolti la bellissima conduttrice sportiva Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina. I due sono stati beccati più volte insieme, ma hanno sempre preferito tenere la storia lontano dal riflettori, restando molto vaghi soprattutto durante le interviste. Questo almeno fino a poco fa. Daniele Scardina infatti ha deciso di ‘sbilanciarsi’, e al settimanale Chi si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni inaspettate, che riguardano proprio la bella Diletta. Scopriamo cosa ha raccontato.

Diletta Leotta e Daniele Scardina stanno insieme? Finalmente, la risposta sembra essere arrivata proprio dal pugile, noto anche come King Toretto. Al settimanale Chi, il pugile si è lasciato andare a dichiarazioni inedite sulla sua storia con Diletta, che sembra essere diventata davvero importante: “Abbiamo iniziato piano questa storia, stando attenti a non enfatizzarla, ma ora è diventata importante, inutile negarlo”. Parole davvero dolci quelle di Scardina, che in una recente intervista, alle domande su Diletta Leotta era apparso molto vago. Stavolta è stato diverso, e King Toretto non ha voluto più nascondere quello che è nato con la bellissima conduttrice di DAZN: “Ha riempito il senso di vuoto che avevo dentro”. Una dichiarazione a tutti gli effetti, quella rilasciata al settimanale Chi. E proprio il magazine di Signorini ha immortalato la coppia durante una cena a lume di candela: al momento dello scatto, il pugile bacia la mano della sua Diletta. Un gesto davvero dolcissimo. E voi, cosa pensate di questa coppia? Vi piacciono Diletta e Daniele insieme?