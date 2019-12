Volete una Dieta detox dopo Natale? Ecco per voi alcuni consigli su come perdere peso in poco tempo dopo le grandi mangiate natalizie!

Il Natale è la festa in cui la famiglia si riunisce e ciò che accomuna più di tutto è il cibo: il simbolo assoluto delle feste natalizie è rappresentato dalla cena del 24 e dal pranzo del 25 dicembre. Impossibile resistere a tutto ciò che ci viene messo davanti. Proprio per questo motivo spesso si esagera e ci si ritrova ad inizio anno con qualche kg in più. Ecco per voi dei consigli per correre al riparo: una dieta dopo Natale e Capodanno accompagnata da esercizio fisico vi faranno tornare in piena forma, in poco tempo!

Dieta detox dopo Natale, come tornare in forma dopo le vacanze: consigli

Se le vacanze natalizie sono finite e vi trovate con qualche kg in più non disperate, è normale! Se cominciate subito a smaltire tutto ciò che avete mangiato sarà più facile scendere di peso in poco tempo. Il primo consiglio è quello di bere tanto: no vino, no alcol, solo acqua e tisane! Il vostro corpo ha bisogno di drenare i ridurre il sale ingerito: 2 litri di acqua al giorno e le tisane vi depureranno e daranno una sensazione di rilassamento. Ovviamente bisogna rinunciare ai dolci ed alle bevande zuccherate o gassate e puntare su verdure, carne bianca e zuppe. Regola fondamentale è camminare molto a piedi e praticare sport: nessuna dieta è utile se non accompagnata da esercizio fisico. Almeno tre volte a settimana è fondamentale il movimento. Nuoto, corsa, palestra sono gli sport migliori per smaltire i grassi in eccesso.

Se avete i sensi di colpa per aver mangiato troppo ricordate che basteranno alcune settimane di dieta detox per ritornare al vostro peso forma: non scegliete il digiuno! E’ una scelta davvero sbagliata: farà solo male al vostro organismo! Pesatevi una volta a settimana: salire sulla bilancia tutti i giorni non aiuta poichè i benefici non possono essere immediati, vi fareste prendere dallo sconforto!