Diletta Leotta, curve mozzafiato: la corsetta post Natale diventa bollente

Diletta Leotta sa sempre come far impazzire i suoi tanti fan. La bella giornalista infiamma quotidianamente Instagram con foto e video super sensuali, che mostrano le sue curve mozzafiato. Fidanzata da alcuni mesi con il pugile Daniele Scardina, che ha recentemente parlato del loro rapporto, Diletta è amatissima dal pubblico, oltre che per la sua professionalità e preparazione, anche per la sua incredibile bellezza e sensualità. Poco fa ha fatto impazzire i suoi fan con un video in cui si allena e fa una corsetta nelle strade della sua Sicilia. Il top che indossa è davvero super scollato e aderente e quando corre mostra ‘troppo’: fan in delirio per lei.

Diletta Leotta è sempre molto attiva sui social e condivide con i followers quasi tutto quello che fa, dai momenti di lavoro a quelli più ‘privati’. In questi giorni la giornalista, originaria di Catania, è tornata in Sicilia per trascorrere il Natale in famiglia. Ma anche se è in vacanza, Diletta è sempre attenta al suo corpo e alla sua forma, e anche questa mattina è uscita per fare un po’ di allenamento. Ma la cosa che ha fatto impazzire tutti è la ‘mise’ che ha scelto per andare a correre. La bella Diletta indossa infatti un top super scollato e dei leggings aderenti, che mettono in evidenza il suo fisico mozzafiato.

La corsetta diventa poi ‘bollente’ quando i movimenti della Leotta fanno muovere un po’ ‘troppo’ il suo decolleté da urlo, mandando letteralmente in delirio i suoi followers. Del resto, il fisico di Diletta è incredibilmente sensuale, e questo look lo rende ancora più esplosivo. Giudicate voi stessi!