Filippo Magnini e Giorgia Palmas: la notizia che i fan aspettavano

Filippo Magnini e Giorgia Palmas dopo quasi due anni d’amore decidono di attuare una svolta: la notizia che i fan stavano aspettando

Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono conosciuti dopo la fine delle rispettive relazioni con Federica Pellegrini e Vittorio Brumotti. I due, inizialmente criticati per aver ufficializzato subito la loro relazione, si sono sempre mostrati molto affiatati e complici. E proprio questa complicità, che riesce a trasparire anche dalle foto, ha fatto spesso pensare che i due presto avrebbero portato la loro relazione un gradino più su, e pare proprio che questo momento tanto atteso sia arrivato. Cerchiamo di capire perché…

Filippo Magnini e Giorgia Palmas: la notizia che tutti fan della coppia stavano aspettando

Questo è il secondo Natale che la coppia trascorre insieme, la donna che ha una figlia con l’ex compagno Bombardini, ha deciso di rendere pubblico sin da subito il suo amore per Filippo Magnini. I due si sono mostrati sin da subito affiatatissimi e molto complici e non si sono mai separati un istante. Nonostante le critiche ricevute anche dall’ex fidanzata Federica Pellegrini, Filippo Magnini non ha mai nascosto di nutrire un sentimento molto forte e profondo per la donna e di essere pronto per portare la loro relazione ad un livello superiore e quel momento è arrivato. E’ di poco fa la foto dei due fidanzati circondati da bellissimi alberi di Natale addobbati a festa, abbracciati e sorridenti. Filippo ha chiesto la mano della fidanzata, la quale gli ha detto di Si! I due, super felici, hanno pubblicato sui rispettivi profili social un dolcissimo scatto che ha immortalato il momento tanto gioioso. Non ci resta che fare i nostri migliori auguri alla coppia!