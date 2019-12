Francesca Ferragni in piscina, costume troppo stretto: scatta l’ironia social

Francesca Ferragni in piscina, il costume è troppo stretto: il suo lato B da urlo fa impazzire tutti e sui social scatta l’ironia.

Chiara Ferragni è l’influencer numero 1 in Italia e tra le prime nel mondo. Il suo successo è internazionale e tramite lei anche le sue due sorelle minori sono diventate due celebrità. Valentina e Francesca, questi i loro nomi, sono altrettanto belle e il web è ormai pazzo anche di loro. Chiara è davvero legatissima alla sua famiglia e in particolare alle sue sorelle e spesso pubblica foto di quando tutte e tre erano piccole, ed è capitato anche che si sia esposta pubblicamente per difenderle da alcune critiche. Insomma, le tre sono davvero unite, e stanno trascorrendo il Natale insieme in montagna. Poco fa Francesca ha infiammato Instagram con uno scatto mozzafiato in costume, in cui si vede il suo lato B da urlo: la didascalia fa impazzare l’ironia sui social.

Francesca Ferragni in piscina: lato B da urlo nel costume super aderente, ironia sui social

Chiara Ferragni e le sue sorelle in questi giorni sono in vacanza in montagna, dove stanno trascorrendo il Natale. Poco fa Francesca ha fatto impazzire tutti pubblicando una foto mentre era in una piscina termale con acqua calda. Il costume della sorella di Chiara è super sgambato e mette in evidenza il suo lato B da urlo. Ma non è tutto. Lo scatto, infatti, ha fatto subito partire una serie di commenti ironici, relativi alla didascalia.

‘Team Panettone’ recita infatti la didascalia, riferita in maniera scherzosa al lato B della Ferragni. La frase ha fatto subito scattare l’ironia social. Tanti i commenti che sottolineano infatti la bellezza del lato B di Francesca, utilizzando la metafora del panettone. Eccone alcuni!