Guendalina Tavassi ha pubblicato una fantastica foto senza pantaloni per gli auguri di Natale: i suoi fan sono scatenati, pioggia di complimenti.

Dopo Guendalina Canessa e Taylor Mega, non poteva affatto mancare la sua foto per gli auguri di Natale. Anche Guendalina Tavassi, infatti, ha voluto augurare delle buone feste ai suoi followers. Come? Beh, la risposta è davvero semplice: con uno scatto davvero strepitoso. Siamo abituati a vederla in tutta la sua bellezza, c’è da ammetterlo. Eppure, per queste feste natalizie, l’ex gieffina ha voluto completamente ‘stravolgenere’ i suoi sostenitori. Lo testimoniano, infatti, i numerosi commenti di apprezzamento che, in un batter baleno, sono giunti a corredo di questo magnifico scatto. Siete curiosi di vederlo anche voi? Ovviamente, vi spiegheremo tutto nei dettagli. Anche se vi anticipiamo che, in suddetto scatto, la giovane e sensualissima romana si lascia immortalare completamente senza pantaloni. Ecco di che cosa parliamo.

Guendalina Tavassi senza pantaloni per Natale: lo scatto infiamma i fan

Vanta di una bellezza davvero fuori dal normale, Guendalina Tavassi. Nonostante tre gravidanze e il passare degli anni dal suo primo debutto televisivo, l’ex concorrente vanta di un fascino davvero incredibile. Non solo lo testimoniano le numerose foto che, spesso e volentieri, condivide sul suo canale Instagram, ma ce ne da conferma anche quest’ultimo scatto social. Per Natale 2019, infatti, la sensualissima romana ha pensato di lasciare senza parole i suoi fan con un incantevole scatto senza pantaloni. Che, data la sua smisurata bellezza, ha catturato l’immediata attenzione dei suoi sostenitori. Diamoci uno sguardo:

Fantastica, vero? Perché, ammettiamolo, non si può dire nulla in contrario. Non a caso, infatti, i commenti giunti a corredo di tale scatto sono davvero numerosi. Insomma, si sono letteralmente ‘scatenati’ dopo questa visione:

Pensate, questi sono soltanto alcuni dei commenti di apprezzamento giunti sotto la foto in questione. Ma, vi assicuriamo, che ce ne sono davvero tantissimi. Tra l’altro, tutti mettono in evidenza la smisurata bellezza dell’ex gieffina.