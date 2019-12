Mara Venier, colpo di scena per La Porta dei Sogni: la clamorosa decisione

Mara Venier, incredibile colpo di scena per il suo show La Porta dei Sogni: la decisione presa è senza alcun dubbio clamorosa, ecco i dettagli.

Non solo Domenica In, ma anche La Porta dei Sogni. Per questa nuova stagione televisiva, a Mara Venier la Rai ha deciso di affidare un nuovo programma. L’obiettivo dello show, come testimoniato anche nel corso della prima puntata, è quello di aiutare i suoi protagonisti a realizzare i suoi sogni. Lo abbiamo potuto vedere, ad esempio, con la storia di Sofia. Una giovane ragazza di Salerno che, da 2 anni, è impegnata in una storia a distanza con Kartik. E che, grazie allo show, ha avuto la possibilità di incontrare per la prima volta in assoluto il suo grande amore. Tuttavia, a distanza di una settimana dalla messa in onda della prima puntata, è stata presa una clamorosa decisione in merito alla programma. Di cosa parliamo? Vi spiegheremo tutto nel minimo dettaglio.

Mara Venier, clamorosa decisione per La Porta dei Sogni: cos’è successo

La nuova esperienza televisiva di Mara Venier è iniziata all’incirca una settimana fa. Come dicevamo precedentemente, la zia d’Italia, per quest’anno televisivo, non sarà soltanto al timone di Domenica In, ma anche de La Porta dei Sogni. Un show completamente dedicato alle persone e, soprattutto, ai loro sogni. Tuttavia, a distanza di pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata, la Rai ha preso una clamorosa decisione. Stando a quanto si apprende da una nota ufficiale comunicata sull’account ufficiale dell’azienda, sembrerebbe che lo show cambierà giorno di programmazione. Ebbene si. È proprio questo che fa sapere l’azienda di Viale Mazzini. Da quanto si evince, quindi, sembrerebbe che la seconda puntata del programma non andrà in onda venerdì 27 Dicembre, bensì sabato 28 Dicembre. Insomma, è stato posticipato soltanto un giorno. Ma poco cambia. Perché il successo sarà, senza alcun dubbio, assicurato.

