Sta per tornare L’Amica Geniale con la seconda parte, ‘Storia del nuovo cognome’. La famosa storia delle due amiche sarà trasmessa in anteprima al cinema. Ecco quando.

La storia delle due amiche ha appassionato tutti: ‘L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome‘ sta per tornare. La seconda parte della serie tv che ha avuto un enorme successo sulla Rai sarà trasmessa in anteprima nelle sale italiane il 27, 28 e 29 gennaio 2020. In tv invece arriverà su Rai Uno a partire dal 10 febbraio, nei giorni successivi al Festival di Sanremo 2020. Otto episodi da 50 minuti ciascuno ambientati a Napoli: la storia della scrittrice Elena Ferrante è una delle più famose ed apprezzate in Italia.

L’Amica Geniale, la seconda stagione in anteprima al cinema: la data d’uscita

L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome sarà trasmessa in anteprima al cinema il 27,28 e 29 gennaio 2020 con la prime due puntate. Arriverà poi in tv a partire dal 10 febbraio 2020, subito dopo il Festival di Sanremo 2020. Le protagoniste saranno come sempre Margherita Mazzucco e Gaia Girace, due attrici scelte da Saverio Costanzo per le due amiche della saga.

‘Storia del nuovo cognome’ è il secondo capitolo della storia di Lila e Lenù: alla fine della prima abbiamo lasciato Lila al suo matrimonio pronta ad iniziare una nuova vita. Elena invece pronta a scappare da Napoli per farsi strada. La seconda parte de L’Amica Geniale riparte proprio da qui: Lila rinchiusa nel suo nuovo cognome, quello del marito, in cui non si riconosce ed Elena invece a Pisa cerca di esserci per la sua migliore amica, nonostante la lontananza.

Ai fan della serie non resta che aspettare l’inizio di gennaio per andare al cinema e febbraio per la prima visione in tv su Rai Uno.