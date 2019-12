Perché Rosa e Pietro non sono più andati ospiti da Maria De Filippi a Uomini e Donne?

Rosa e Pietro sono una coppia storica del programma di Uomini e Donne. I due sono usciti dal programma insieme e oggi hanno anche un bellissimo bambino, Domenico, chiamato Dodo e che affettuosamente sui social chiamano Nespolino. Seguitissimi sui social, soprattutto ora che giocano con il piccolo, sono spesso ospiti da Barbara D’Urso, ma nel programma di Maria De Filippi non li abbiamo mai più visti. Come mai?

Cosa è successo tra Rosa, Pietro e Maria De Filippi?

Generalmente a Uomini e Donne partecipano moltissimi ex partecipanti. Vengono invitati in studio a raccontare come vanno le cose, o a commentare le scelte de i nuovi tronisti. Rosa e Pietro però non li abbiamo mai più visti da Maria De Filippi e i fan si chiedono il motivo. L’ultima volta che li abbiamo visti è stato quando ci sono state le scelte nel castello di Lorenzo e Teresa. Da lì, il nulla. Come mai? Pare che Rosa e Pietro, una volta terminate le registrazioni di Uomini e Donne non mantenessero il segreto sugli accadimenti come invece viene richiesto dalla redazione. Così, pare che la redazione del programma di Maria De Filippi non li abbia più invitati e infatti alle scelte di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez non erano stati invitati. Ma sarà questa la verità?

La verità svelata da Pietro e Rosa

Probabilmente no visto che, stando alle ultime dichiarazioni di Pietro Tartaglione Maria De Filippi è la “zia” di Dodo e Barbara D’Urso la madrina. I due, come hanno dichiarato al settimanale Nuovo, infatti ora pensano al battesimo del piccolo e non al matrimonio. Nonostante lui abbia chiesto a Rosa di sposarlo quando lei è tornata dall’Isola dei Famosi, la data ancora non è stata fissata. Queste ultime dichiarazioni di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione fanno comunque capire che il legame con Maria De Filippi è molto forte e forse, i motivi per cui non li abbiamo più visti in trasmissione sono altri.